Agrigento, muore per un’emorragia cerebrale: espiantati gli organi

Sono stati prelevatI fegato e cornee della donna

1' DI LETTURA

AGRIGENTO – Muore a causa di una emorragia cerebrale, dovuta alla rottura da aneurisma, e i familiari autorizzano l’espianto degli organi. Sono stati prelevati, nelle scorse ore, all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, fegato e cornee della donna. All’intervento hanno partecipato chirurghi e sanitari di diversi reparti ospedalieri e di una equipe proveniente dall’Ismett di Palermo.

“La famiglia ha dimostrato grande generosità”

“Il mio più sentito ringraziamento – ha dichiarato il direttore dell’unità operativa complessa di Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva del ‘San Giovanni di Dio’, Gerlando Fiorica – va alla famiglia che ha dimostrato grande generosità, pur se in un momento così tragico. Ringrazio anche il gruppo del reparto di Terapia intensiva e quello di Neurologia, diretto da Rosa Avarello, grazie al quale sono state possibili tutte le procedure di accertamento di morte cerebrale nonché il mantenimento del paziente in attesa del prelievo. Preziosa l’attività del coordinatore per l’attività di procurement e trapianto di organi aziendale, Rosa Maria Provenzano, e di Emanuela Solombrino, psicologa del centro regionale Trapianti Sicilia che opera nel nostro reparto a supporto delle famiglie dei degenti”.