Agrigento, Noemi sul palco di piazza Marconi per il Capodanno

AGRIGENTO – La notte di San Silvestro Agrigento festeggerà l’arrivo del 2026 con una delle artiste e voci più amate della musica italiana: Noemi che sarà protagonista del Capodanno 2026 in piazza Marconi.

Dopo il successo del concerto–evento di sabato 20 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma che ha rappresentato il culmine del Nostalgia Indoor Tour, Noemi è pronta a chiudere in grande stile il suo viaggio live del 2025.

L’ultima notte dell’anno la vedrà impegnata sul palco di Agrigento – nell’anno della nomina della Città a Capitale Italiana della Cultura 2025 – per l’evento speciale di Capodanno organizzato dal Comune di Agrigento e dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento in collaborazione con Puntoeacapo Srl e BeLive Events.

“Si intensificano e si animano sempre più le iniziative natalizie promosse dal Comune di Agrigento, città Capitale Italiana della Cultura 2025, – commenta il sindaco Francesco Miccichè – nella prospettiva più attesa del Capodanno in Piazza Marconi, dove protagonista sul palco sarà Noemi, una delle cantanti più amate dal pubblico italiano, che con la sua voce unica, di rara potenza emotiva, e la sua raffinata sensibilità artistica, saluterà l’avvento del nuovo anno con una magnifica e coinvolgente performance. Un momento dal forte valore simbolico, in cui l’artista accompagnerà la chiusura in bellezza dell’anno di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, prima del passaggio di testimone a L’Aquila nel 2026”.

La serata per salutare l’arrivo del 2026 si terrà il 31 dicembre 2025 a Piazza Marconi con ingresso gratuito e aperto a tutta la cittadinanza e ai visitatori.

Ad animare ulteriormente il palco saranno Radio Time 90 e la band agrigentina Dixit, giovanissimi talenti che hanno recentemente vinto il prestigioso Cantagiro 2025. Lo spettacolo della notte di San Silvestro sarà condotto da Angelo Palermo.

Cantautrice e voce tra le più amate e riconoscibili del panorama italiano, negli ultimi mesi Noemi è stata impegnata nel Nostalgia Indoor Tour, prodotto da Friends & Partners, un percorso intenso e partecipato, anticipato da oltre 30 date estive e proseguito in autunno nei teatri italiani registrando numerosi sold out lungo tutta la tournée.

Il legame forte con la Sicilia ha ricondotto l’artista sull’isola per la Notte di San Silvestro. Lo spettacolo che Noemi porterà sul palco di Agrigento vedrà in scaletta i grandi successi che hanno segnato la carriera di Noemi insieme alle canzoni del suo ultimo album Nostalgia (Columbia Records / Sony Music Italy), un progetto sentimentale e raffinato che intreccia influenze blues, scrittura cantautorale contemporanea e ballad intense. Spazio anche per brani come Se ti innamori muori, presentata all’ultimo Festival di Sanremo, Non sono io e il nuovo singolo Bianca, che racconta con delicatezza il momento sospeso della fine di una storia d’amore, tra bugie bianche e malinconie luminose.