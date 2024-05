Non si ferma all’alt della polizia e fugge: si scontra contro un’auto

È stato trovato in possesso di un tirapugni e guidava senza patente

AGRIGENTO – Un 18enne non si è fermato all’alt della polizia ed è fuggito ad alta velocità, la fuga in sella allo scooter però è durata poco perché ha tamponato un’auto parcheggiata in via Fazello ad Agrigento.

Gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e trovato in possesso di un tirapugni. Inoltre, il giovane guidava lo scooter, che era sprovvisto di assicurazione e revisione, lo stesso 18enne non aveva mai conseguito la patente.

Il giovane è stato denunciato, in stato di libertà, alla procura della Repubblica per detenzione di oggetti atti ad offendere, ma anche multato per le violazioni al codice della strada.