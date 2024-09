Agrigento, Schifani: “Anticiperemo 10milioni per la rete idrica”

Il punto sull'emergenza idrica

PALERMO – “Nelle prossime settimane, con l’assestamento di bilancio, anticiperemo dieci milioni di euro per fare in modo che i lavori di rifacimento della rete idrica di Agrigento possano iniziare in tempi immediati e concludersi entro un anno, così come previsto contrattualmente. Questo è l’impegno del mio governo, che manterremo”.

Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, nel corso di un’intervista alla Tgr Sicilia, parlando di Agrigento e delle iniziative avviate per la promozione della Capitale italiana della Cultura 2025.

“Siamo mobilitati – ha proseguito Schifani – sulla lotta alla siccità con la realizzazione di nuovi pozzi, ma anche per interventi sulle infrastrutture idriche. In quest’ottica, nel Fondo sociale di coesione che ho firmato a maggio con la premier, per Agrigento abbiamo già previsto 37 milioni di euro”.

“Risorse che saranno disponibili l’anno prossimo e per questo motivo procederemo a un’anticipazione della Regione per avviare subito i lavori”.