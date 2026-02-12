A scoprirlo sono stati i carabinieri

AGRIGENTO – Vendeva abusivamente acqua, con un serbatoio di 500 litri collocato sull’auto. E lo faceva mentre era di turno al lavoro. A scoprire la truffa aggravata ai danni dello Stato, l’esercizio arbitrario di professione e l’utilizzo di acqua pubblica senza autorizzazione, commessi da un 59enne che è stato denunciato alla Procura, sono stati i carabinieri.

Il serbatoio e la macchina sono stati sequestrati

I militari hanno accertato che l’uomo aveva collocato sulla sua auto un serbatoio in vetroresina della capacità di circa 500 litri, utilizzato per il trasporto dell’acqua destinata alla vendita abusiva. Tanto il serbatoio, quanto la macchina sono stati posti sotto sequestro.

I carabinieri hanno accertato inoltre che il cinquantanovenne si sarebbe allontanato dal proprio posto di lavoro senza la necessaria autorizzazione, proprio per dedicarsi all’attività illecita.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO