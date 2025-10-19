Le fiamme si sono propagate da un bagaglio sistemato nella cappelliera

Un video diffuso sui social media mostra una cappelliera in fiamme su un volo Air China. La clip diventata virale mostra i passeggeri in preda al panico mentre il fumo si propaga nella cabina.

Secondo quanto riferito dalla compagnia aerea, una batteria al litio ha preso fuoco spontaneamente all’interno del bagaglio a mano di un passeggero durante un volo diretto a Incheon, in Corea del Sud, proveniente dalla città cinese di Hangzhou.

I membri dell’equipaggio sono intervenuti rapidamente e hanno gestito la situazione al meglio. L’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto internazionale di Shanghai Pudong. Non si registrano feriti, secondo quanto riferito da Air China.

@sgasap22 Another video ✈️??Air China flight safely diverted to Shanghai after ??battery fire in cabin Flight CA139 from Hangzhou, China, was headed to Incheon International Airport in South Korea. PHOTO: REUTERS BEIJING – A commercial passenger flight Air China was diverted to Shanghai on Oct 18, after a battery in a passenger’s carry-on luggage started a fire, the airline said. The incident occurred aboard the carrier’s daily flight from the eastern Chinese city of Hangzhou to Incheon International Airport, near Seoul, South Korea. “A lithium battery spontaneously ignited in a passenger’s carry-on luggage stored in the overhead bin on Flight CA139,” the airline said in a statement on Chinese social media platform Weibo. ♬ original sound – Alan Chow – Alan Chow

Incendio Air China, cosa era accaduto solo pochi mesi mesi

L’incendio arriva a pochi mesi dall’introduzione in Cina di un divieto d’emergenza riguardante alcune batterie portatili a bordo dei voli. La proibizione, entrata in vigore a giugno, è stato imposta dopo che le autorità di regolamentazione avevano segnalato i crescenti rischi per la sicurezza dei voli legati a queste batterie.

Negli ultimi anni milioni di batterie al litio, presenti in telefoni cellulari, laptop, caricabatterie e sigarette elettroniche, sono state richiamate per rischio di incendio. Secondo la Federal Aviation Administration (FAA) statunitense, le batterie possono incendiarsi spontaneamente se danneggiate o soggette a corto circuito.

Le nuove regole non riguardano batterie rimovibili

Fino al 30 giugno di quest’anno, la FAA ha registrato 38 casi legati a batterie al litio che hanno provocato fumo, fuoco o surriscaldamento su voli passeggeri e cargo. Lo scorso anno, l’agenzia aveva registrato 89 casi simili. Governi e compagnie aeree hanno quindi inasprito le regole relative al loro trasporto, individuando con precisione i luoghi in cui possono essere conservate sugli aerei.

Negli Stati Uniti, tali batterie sono ora in gran parte vietate nei bagagli da stiva, a meno che i dispositivi che le contengono non siano completamente spenti. In Cina, dopo che le autorità hanno dichiarato che le batterie rappresentavano un rischio per la sicurezza, è stato vietato ai passeggeri di portare a bordo batterie portatili prive di certificazioni di sicurezza cinesi chiaramente visibili sui voli nazionali.

Tuttavia, la nuova regola non si applica alle batterie rimovibili. Secondo Air China, proprio una di queste ha causato l’incendio sul volo diretto in Corea del Sud.

