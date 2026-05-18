 Cina, il mercato del lavoro stabile ad aprile
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PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il mercato cinese del lavoro è rimasto nel complesso stabile ad aprile, con un tasso di disoccupazione urbana rilevato pari al 5,2%, in calo di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente, secondo i dati diffusi dall’Ufficio nazionale di statistica (NBS).

Nei primi quattro mesi dell’anno, il tasso medio rilevato di disoccupazione urbana si è attestato al 5,3%, secondo l’NBS.

Il tasso di disoccupazione tra i lavoratori urbani registrati a livello locale è stato del 5,3%, mentre quello dei lavoratori migranti è risultato più basso, al 5%.

Nelle 31 principali città cinesi, il tasso di disoccupazione urbana rilevato si è attestato al 5,2% il mese scorso, in calo di 0,1 punti percentuali rispetto a marzo.

La Cina ha fissato per il 2026 l’obiettivo di mantenere tale tasso intorno al 5,5% e punta a creare oltre 12 milioni di nuovi posti di lavoro urbani entro la fine dell’anno.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

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