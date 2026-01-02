Le Airpods le esplodono nell’orecchio: “Sento un ronzio costante”

Una ragazza ha raccontato la disavventura su TikTok.

Una giovane statunitense è rimasta ferita a un orecchio dopo l’esplosione improvvisa delle AirPods mentre le stava utilizzando. L’episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, è stato raccontato dalla stessa protagonista in un video diventato virale su TikTok.

La ragazza, conosciuta come Bethy, stava ascoltando musica quando ha avvertito un rumore secco, seguito da un dolore intenso all’orecchio. Subito dopo ha percepito una perdita improvvisa dell’udito, sostituita da un ronzio continuo. Poco più tardi si è accorta della presenza di sangue. “Mi sanguina l’orecchio”, dice nel filmato che circola da giorni sulla piattaforma social.

Secondo quanto riferito, l’incidente si sarebbe verificato intorno alle nove del mattino e senza alcun segnale premonitore. L’auricolare wireless non mostrava anomalie evidenti, né surriscaldamenti o problemi di funzionamento. Uno dei dispositivi che indossava sarebbe esploso direttamente all’interno del condotto uditivo.

Airpods esplodono mentre ascolta della musica, la spiegazione

Come spesso accade sui social, non sono mancate ipotesi e commenti scettici sull’origine del prodotto. Alcuni utenti hanno suggerito che potesse trattarsi di auricolari economici o di scarsa qualità. La ragazza ha però smentito rapidamente queste ricostruzioni, chiarendo che si trattava di AirPods originali acquistate in un Apple Store.

Dal punto di vista tecnico, eventi di questo tipo, sebbene estremamente rari, non sono impossibili. Il funzionamento degli auricolari wireless si basa su batterie agli ioni di litio, le stesse impiegate negli smartphone e altri dispositivi portatili.

Le raccomandazioni degli esperti

In presenza di difetti interni o danni al separatore della batteria, può innescarsi un fenomeno noto come “fuga termica”, che comporta il rilascio improvviso di energia sotto forma di calore e gas. In circostanze estreme, ciò può causare un’esplosione di piccole dimensioni.

Gli esperti sottolineano che il rischio per gli utenti resta molto basso, ma raccomandano alcune precauzioni. In presenza di cadute violente, crepe visibili o surriscaldamenti anomali, è consigliabile interrompere immediatamente l’uso degli auricolari.

Anche l’abitudine di dormire con le cuffie indossate può rappresentare un rischio. La pressione prolungata può compromettere l’integrità interna dei componenti. Importante, inoltre, utilizzare solo caricatori e accessori certificati, per ridurre il pericolo di sovraccarichi elettrici.

Un ulteriore segnale da non sottovalutare è la comparsa di rumori insoliti, come sibili, scoppiettii o ronzii non legati all’audio riprodotto. In questi casi, l’interruzione immediata dell’uso è considerata una misura di sicurezza essenziale.

Airpods le esplodono nell’orecchio, come sta adesso Bethy

Bethy ha aggiornato i suoi follower spiegando di essere ancora sottoposta ad accertamenti medici e trattamenti per l’orecchio colpito. Ha inoltre ribadito di non aver fatto nulla di imprudente e ha ricordato che “tutte le cuffie wireless hanno una batteria, quindi può succedere a chiunque”, come ha scritto in un commento sotto il video.

