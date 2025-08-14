Il cantante ha compiuto 82 anni lo scorso maggio

A 82 anni, Al Bano Carrisi dimostra che l’energia non ha età. Durante un’esibizione a Serradifalco, in provincia di Caltanissetta, il cantante pugliese ha lasciato i suoi fan a bocca aperta con una “performance” fuoriprogramma.

Ad un certo punto, si è arrampicato fino a metà della struttura metallica del palco, trasformando il concerto in un momento di pura adrenalina. Durante la “scalata”, Al Bano non ha mollato il microfono e ha continuato a cantare.

Al Bano si arrampica…e non è la prima volta

Il siparietto ha acceso i social diventando virale. “Al Bano come Tarzan”, ha commentato qualcuno. Non si tratta di un episodio isolato.

L’ex marito di Romina Power si era già reso protagonista di simili acrobazie, nel 2023 a Pomigliano d’Arco, nel 2018 a Rimini e nel 2015 a Bari, confermando una volta di più una vitalità che sfida il tempo.