Al lavoro per bonificare dai rifiuti la Provinciale 137

PATERNO’. Bobcat ed operai al lavoro lungo la Provinciale 137 per “liberare” l’arteria stradale dai rifiuti che, gli incivili di turno, avevano abbandonato ai bordi delle corsie di marcia. La strada in questione mette in collegamento i Comuni di Paternò e Ragalna.

La dichiarazione del sindaco di Paternò

“Così come concordato con la Provincia Regionale di Catania – spiega il primo cittadino paternese Nino Naso -, sono iniziati I lavori di bonifica delle strade provinciali. Si inizia dalla Sp 57, la vecchia strada Paternò-Ragalna, e continueremo con la Sp 137 I e II.

Confidiamo sempre nella collaborazione dei cittadini, il territorio è di tutti noi e insieme lo dobbiamo garantire. Avviso anche che sono previste così come deliberato multe salate per i trasgressori fino ad arrivare al sequestro del mezzo”.