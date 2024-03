Al PalaCatania è scontro al vertice: la Meta ospita il Genzano

Oggi alle 18.15: l'ingresso è gratuito

CATANIA – Tutto pronto per la super sfida al vertice tra Meta Catania e Ecocity Genzano. Domenica al PalaCatania fischio d’inizio ore 18.15, ingresso gratuito, il popolo rossazzurro e gli amanti siciliani del futsal pronti a godere dello spettacolo. Meta Catania che vuole continuare a premere sull’acceleratore dopo le tre vittorie consecutive che hanno rilanciato il roster di coach Juanra. Match al vertice e con Genzano raggiunta al secondo posto dal Napoli a quota 46 e subito dietro la Meta Catania che con 44 punti e la spinta del suo pubblico vuole provare a scavalcare la formazione romana.

Genzano grande seconda forza del campionato. Squadra forte e tosta che arriva al PalaCatania con un secondo posto in classifica dicevamo, ma con un solo punto nelle ultime due gare, pareggio casalingo in casa contro Pomezia e 7 punti ultime 5 gare.

Di contro c’è una Meta Catania che con cuore e carattere ha gestito al meglio un periodo di infortunii e squalifiche dei suoi uomini migliori e nonostante questo sono ben 10 i punti portati in classifica negli ultimi 5 turni.

Sarà anche sfida tra bomber: le 17 reti di Caruso e le 12 di Barichello contro il magic moment dell’etneo Podda 17 gol e soprattutto 9 nelle ultime 4 gare, le 13 di Carmelo Musumeci capitano trascinatore e le 11 di Dian Luka.

All’andata fu una partita tirata e ricca di emozioni alla fine chiusa sull1-1 grazie alla rete del pari realizzata dal verdeoro e rossazzurro Bocao. Domenica al PalaCatania sarà una nuova storia ma ricca di emozioni e soprattutto di grande futsal.