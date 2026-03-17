Al Senato avviato l’iter del decreto Ponte, emendamenti entro il 27 marzo

Il provvedimento è stato incardinato dalla commissione Ambiente

ROMA – È cominciato, al Senato, l’iter del cosiddetto ‘decreto ponte’.

Il provvedimento che introduce misure urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni e riguarda anche il ponte sullo stretto di Messina, è stato ‘incardinato’ dalla commissione Ambiente.

Si è deciso inoltre che entro giovedì i gruppi potranno presentare richieste di audizioni ed entro il 27 marzo alle 12 proporre emendamenti. I relatori del decreto sono il presidente della commissione Claudio Fazzone, di Forza Italia, e la senatrice leghista Tilde Minasi. Va convertito in legge entro il 10 maggio.

“Abbiamo avviato in Senato i lavori per il decreto commissari straordinari e concessioni. Si prevedono una serie di misure per il ponte sullo Stretto. Con uno stanziamento di 13,5 miliardi di euro, l’obiettivo del provvedimento è chiudere in tempi brevi gli adempimenti per la realizzazione dell’infrastruttura. Avvieremo le audizioni questo giovedì ed è prevista la scadenza degli emendamenti per il 27 marzo. L’auspicio è che tutte le forze politiche collaborino affinché sia possibile concretizzare un’opera di cui si parla da oltre cento anni, che solo il ministro Salvini sta rendendo finalmente possibile. ‘È tempo di unire l’Italia’, questo è anche il titolo della manifestazione che si terrà a Messina il 28 marzo, promossa dai comitati civici, alla quale abbiamo aderito anche noi e saremo felici di partecipare. I cittadini meritano la realizzazione di un’infrastruttura strategica tanto attesa per lo sviluppo del Paese. Avanti tutta”. Così i senatori leghisti Nino Germanà e Tilde Minasi, rispettivamente capogruppo della commissione Ambiente e relatrice del provvedimento.