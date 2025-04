Al via il corso del Cefpas per manager nel sistema sanitario

Faraoni: "Confidiamo in questo lavoro"

PALERMO – Al via al Cefpas il corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria per direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle Aziende sanitarie e degli altri enti del sistema sanitario regionale. Presenti l’assessora regionale alla Salute Daniela Faraoni, il dirigente generale del dipartimento per la Pianificazione strategica Salvatore Iacolino, il direttore generale del centro Roberto Sanfilippo e il direttore del corso Fabrizio De Nicola.

“Abbiamo davanti a noi una platea di operatori che aspirano a diventare i futuri direttori generali, sanitari e amministrativi del nostro sistema sanitario regionale – ha detto Faraoni -. Non è un semplice lavoro, ma una vera e propria sfida, è una vocazione che richiede sacrificio, pazienza, sempre al servizio della gente”.

“Sarà fondamentale ottenere la fiducia da parte dei cittadini che si raggiunge con l’onestà intellettuale, con la razionalità dei ragionamenti e la credibilità che ogni giorno bisogna conquistare perché un sistema sanitario che funziona è una ricchezza non solo per la gente, ma per tutta la nostra regione – ha aggiunto -. Confidiamo nel lavoro del Cefpas che ha ricevuto un importante mandato con la legge 30 del 1993 anche per la formazione dei futuri direttori della sanità della Regione siciliana”.