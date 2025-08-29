Al via il Premio Dusmet “Life Science – Innovazione Sociale”

Le candidature entro il 30 settembre

PALERMO – La Fondazione G.B. Dusmet, in collaborazione con Expomedicina, lancia la prima edizione del Premio Dusmet “Life Science – Innovazione Sociale”, un riconoscimento dedicato ai progetti capaci di unire ricerca scientifica, innovazione e impatto sociale nei campi della sanità, dell’assistenza e della vita comunitaria.

Il Premio, che sarà consegnato in occasione di Expomedicina 2025 (Palermo, 26-29 ottobre), nasce con l’obiettivo di promuovere un’innovazione umana, inclusiva e orientata al bene comune: un’innovazione che nasce dall’ascolto e diventa cura.

Saranno valorizzate le iniziative capaci di generare risposte nuove e sostenibili alle sfide della sanità e del welfare, contribuendo a costruire sistemi di prossimità più equi, solidali e resilienti.I progetti candidati potranno riguardare diversi ambiti: dalla salute e il sostegno alle comunità vulnerabili come anziani soli, persone con disabilità, migranti e senza dimora, fino alle tecnologie digitali per la medicina e il monitoraggio remoto; dai servizi socio-sanitari innovativi alle pratiche di prevenzione e promozione della salute; dalle esperienze di cohousing e welfare comunitario fino alle iniziative culturali e formative dedicate alla diffusione di una nuova cultura della cura.

La valutazione delle proposte sarà affidata a un Osservatorio multidisciplinare del Premio, coordinato dalla Fondazione Dusmet e composto da esperti del mondo scientifico, sociale e istituzionale. Tra i componenti figurano l’avv. Cristiano Bevilacqua e la dott.ssa Claudia Lentini, membri della Fondazione Dusmet e dell’Osservatorio del Premio.

La candidatura dovrà essere inviata via email a info@dusmetnews.it entro il 30 settembre 2025, allegando una breve descrizione del progetto (massimo due pagine) che evidenzi il grado di maturità, l’innovazione proposta, la sostenibilità e i risultati attesi. È possibile arricchire la presentazione con materiale multimediale.