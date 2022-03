Al via la differenziata per 800 attività commerciali, c’è l’ordinanza

Regolarizzati orari, esposizioni e giorni di conferimento delle frazioni RD

PALERMO – È stata firmata ieri dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, un’ordinanza, la numero 646 del 29 marzo ’22, che dà il via per il prossimo 19 aprile alla raccolta differenziata porta a porta per 800 attività commerciali ricadenti nel centro storico della città.

L’ordinanza regolarizza orari, esposizioni e giorni di conferimento delle frazioni RD (scarti alimentari, imballaggi di cartone, imballaggi in vetro) per tutte quelle attività non domestiche, comprese le attività food (come bar, ristoranti, pub ecc) che ricadono nel quadrilatero tra la via Cavour, Maqueda, Roma e Piazza Giulio Cesare, nonché tutte le attività commerciali prospicienti alla Via Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Via Roma e Via Matteo Bonello).

Ad annunciarlo l’Amministratore Unico della Rap Girolamo Caruso che nonostante i problemi di carenza del personale Rap ha voluto fermamente, di concerto con l’Amministrazione, l’Avvio del servizio per dare una risposta al territorio ricadente nella prima circoscrizione.

“Abbiamo fortemente voluto, di concerto con la circoscrizione – dichiara Caruso – che si avviasse tra i commercianti la Raccolta Differenziata in un’area spesso mortificata da discariche di ingombranti e da conferimenti anomali di rifiuti solidi urbani accanto ai cassonetti arrecando degrado, nonostante i passaggi regolari dei compattatori. Mi auguro che da parte dei commercianti ci sia collaborazione nel fare la raccolta differenziata e allo stesso tempo portare decoro e pulizia alla nostra città con l’obiettivo di ottenere i risultati attesi, migliorando la sostenibilità ambientale”.

“Finalmente si ricomincia a parlare di Raccolta Differenziata in centro storico dopo un percorso interrotto a causa della pandemia – aggiunge il presidente della prima circoscrizione Massimo Castiglia. Nonostante le difficoltà interne dell’Azienda, ringrazio l’Amministratore Unico di RAP Girolamo Caruso per avere ascoltato la richiesta della circoscrizione, che si è fatta portavoce di diversi residenti, e condividere un percorso a tappe che porti la raccolta differenziata in tutto il centro storico. Ci auguriamo che ci sia la disponibilità dei commercianti ad effettuare una corretta raccolta differenziata per rendere uno dei mandamenti più belli della città ancor più vivibile e all’insegna del decoro urbano”.

“Perveniamo – spiega l’Assessore ai rapporti funzionali con RAP Sergio Marino – a questo importante risultato grazie all’impegno di RAP che ha colto l’invito del Comune a riprendere con speditezza il percorso di attivazione del porta a porta 2 a seguito delle difficoltà attuative dovute al COVID. Interveniamo in una delle aree più importanti della città per la densità di attività commerciali e confidiamo che il corretto conferimento delle frazioni di rifiuto differenziata contribuirà ad eliminare il degrado urbano oggi causato da conferimenti indiscriminati”.

Il Sindaco Orlando aggiunge: “Continua l’azione dell’amministrazione comunale per migliorare sempre di più i risultati ottenuti in questi anni con il progetto Palermo Differenzia nei suoi vari step. Un obiettivo primario al quale è fondamentale affiancare l’azione di sensibilizzazione dei cittadini e di repressione dello smaltimento illecito. Questa ordinanza è la naturale prosecuzione di una strada tracciata da tempo con la raccolta porta a porta nei mercati, nelle vie commerciali o nei grandi uffici”.

Saranno circa 800 le utenze commerciali coinvolte dal servizio porta a porta ricadenti in 118 vie, di cui almeno il 30% ad elevata produzione specifica (utenze “food”). In corso da parte di Rap le attività di informazione e consegna di idonee attrezzature tra carrellati e mastelli. Dalla prossima settimana saranno inoltre consegnati del materiale informativo ed i relativi calendari.

Tutte le attività per la buona riuscita del progetto sono state svolte in piena sintonia con la prima circoscrizione e per sensibilizzare i commercianti, le associazioni della zona, i comitati civici è stata indetta a supporto dell’attività progettuale di RAP una riunione per martedì prossimo alle ore 1530 in video call dove presenzierà anche la Polizia Municipale.

A seguire maggiori dettagli sugli orari e giorni di conferimento:

I commercianti dovranno esporre sempre i propri carrellati dalle ore 19 alle ore 3 del giorno successivo. Per quanto riguarda l’organico tutti i giorni incluso la domenica. Per quanto concerne il cartone tutti i giorni escluso la domenica. L’esposizione del vetro è prevista invece il lunedì, giovedì e sabato.

La frazione residuale dei rifiuti (il cosiddetto indifferenziato) dovrà essere conferita negli appositi contenitori stradali. RAP dalle prime ore del mattino (5/11) provvederà allo svuotamento dei carrellati/mastelli secondo calendario. Il servizio prevede due itinerari al giorno per ogni frazione RD. Per l’imballaggio del vetro gli itinerari saranno tre volte a settimana. Per maggiori informazioni: www.rapspa.it o chiamare il numero verde 800.237713 (solo da utenza fissa) o al numero 0918486510.

Le frazioni di rifiuti urbani e le frequenze di esposizione degli stessi sono quelle di cui al seguente calendario: