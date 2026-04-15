Al via la seconda stagione del format tv ‘Us Sicilians’

Le storie dei siciliani di successo negli Usa

PALERMO – Al via la seconda stagione del format tv e digitale “Us Sicilians”, il programma televisivo che racconta le storie e le esperienze dei siciliani di successo emigrati negli Stati Uniti. La troupe di Us Sicilians lo scorso anno ha percorso oltre 23mila chilometri tra voli aerei e incursioni Coast to Coast negli Usa.

Tre città usa coinvolte

Tra le città americane coinvolte in questa edizione ci sono New York, Los Angeles e San Diego. La prima puntata andrà in onda martedì 21 aprile sull’emittente regionale Tele One alle 20,30, mentre l’ultima delle otto puntate previste verrà trasmessa il 9 giugno prossimo. La presentazione del progetto si è tenuta oggi presso la sala Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, sede del Parlamento siciliano.

La conduzione di Meryem Amato

Le storie raccontate attraverso il format, con la conduzione di Meryem Amato, rappresentano un ponte culturale tra la Sicilia e le sue comunità all’estero, con l’obiettivo di valorizzare le radici, le tradizioni e le eccellenze dei comuni siciliani che hanno dato origine ai flussi migratori diventati comunità in tante città degli USA. Ogni puntata sarà dedicata ad un comune siciliano, scelto come paese di origine di otto personaggi italoamericani protagonisti del format.

Otto puntate

Nelle otto puntate previste, i comuni prescelti sono: in provincia di Palermo, San Giuseppe Jato, Torretta, Misilmeri, Trabia (Porticello) e Palermo (S. Erasmo). Nel resto della Sicilia, Ferla (Sr), Galati Mamertino (Me) e Rometta (Me). Lo scorso anno le puntate hanno registrato un buon successo di ascolto televisivo, 370 mila visualizzazioni su Instagram e 20 mila su Youtube. Il format televisivo – aﬀerma Danilo Parisi, ideatore del progetto US Sicilians – mira a far emergere il patrimonio culturale identitario della nostra isola, combinando narrazione, valorizzazione territoriale e promozione delle eccellenze locali”.

Il format di Us Sicilians

“Ogni episodio – prosegue Parisi – si articolerà in tre momenti principali: il racconto personale dei partecipanti attraverso le storie dei siciliani emigrati negli Stati Uniti con un focus sul legame emotivo e le loro radici, la valorizzazione culturale e artistica con un viaggio nei luoghi storici, nei monumenti e tra le tradizioni artistiche dei comuni, ed infine l’esplosione gastronomica attraverso la cucina locale come elemento caratterizzante in una panoramica sui piatti tipici e sulle tradizioni culinarie del territorio. Grazie alla trasmissione televisiva – conclude Parisi – l’intero progetto verrà diﬀuso sui social media e su altre piattaforme digitali, avendo così un impatto non solo regionale ma anche globale”.

Per US Sicilians a luglio 2026 è previsto anche un progetto di Contest rivolto agli influencer, Il vincitore, scelto poi ad agosto prossimo, partirà con lo staff di Us Sicilians per gli Stati Uniti in occasione della registrazione della terza edizione del format, a partire dal Columbus day. Alla conferenza stampa hanno partecipato gli amministratori dei comuni coinvolti e sono intervenuti il capo di gabinetto del presidente dell’Ars, Filippo Palmeri e il giornalista parlamentare Antonio Lo Verde.

Durante l’incontro è stata mostrata la prima puntata di US Sicilians, dedicata a San Giuseppe Jato ed all’illustre concittadino Usa Tony Di Piazza, imprenditore immobiliare, filantropo, patron del Festival della Canzone Italiana di New York e già vice presidente del Palermo Calcio.