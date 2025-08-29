Al via la summer school “Odisseuro”: si parlerà di centro e periferia

Le date

CATANIA – Il gruppo di lavoro scientifico e multidisciplinare Odisseuro nasce nel 2020 durante la pandemia da Sars2 Covid19 dalla volontà di studiosi di diverse discipline che hanno già sperimentato felici forme di collaborazione scientifica nell’ambito di un proficuo rapporto tra gli Atenei della Sicilia centro-orientale. Si tratta di Giuseppe Speciale (Unict), Daniela Novarese (Unime), Stefania Mazzone (Unict), Carlo Colloca (Unict), Rosario D’Agata (Unict), Alessia Di Stefano (Unict), Jacopo Torrisi (UniKore), Andrea Giuseppe Cerra (Unict).

Obiettivi di Odisseuro sono la ricerca e la formazione condotte con metodo e approccio multidisciplinare nel campo delle scienze umane e sociali. Il progetto di ricerca Genealogie e Rizomi Mediterranei è un grande contenitore aperto in cui confluiranno le iniziative promosse da Odisseuro. La quinta edizione della Summer School di Odisseuro si terrà dal 1° al 3 settembre 2025 a Catania, presso il Villaggio Turistico Europeo. Tema di quest’anno “Centro e periferia”.

Il concetto di centro e periferia ha attraversato trasversalmente molteplici dimensioni teoriche insieme a fondamentali sperimentazioni pratiche, assumendo significati molteplici e stratificati. Nell’attuale contesto locale, globale e nazionale, tale dicotomia continua a essere centrale nel dibattito pubblico e accademico, sollevando questioni che spaziano dalla distribuzione del potere e delle risorse, alle diseguaglianze socio- territoriali e al nesso fra popolazioni urbane e Dual City, ai processi storici di marginalizzazione e centralizzazione, alla traduzione giuridica dei fenomeni.

La Summer School si propone di esplorare il rapporto tra centro e periferia attraverso una lente interdisciplinare, aprendo un confronto tra studiosi e studiose di ambito storico, giuridico, politico, istituzionale e sociologico.