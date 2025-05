A bordo di due imbarcazioni

PALERMO – Vi sarebbero 200 persone a bordo di due imbarcazioni, in condizioni di pericolo, nel Mediterraneo centrale. Lo rende noto Alarm Phone.

“Abbiamo allertato le autorità riguardo a due imbarcazioni in legno – spiega – ciascuna con a bordo circa 100 persone. Non riusciamo più a metterci in contatto con una delle due, mentre l’altra è alle prese con onde altissime. Entrambe le imbarcazioni necessitano di essere salvate al più presto”, conclude Alarm Phone.