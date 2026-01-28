Alberi a Palermo, censimento completato: interventi su 1.400 piante

Lagalla: "Così recuperiamo un anno di lavoro"

PALERMO – Stamane a Palazzo Palagonia, a Palermo , si è svolta la conferenza stampa sul progetto di rigenerazione del verde urbano e del censimento delle alberature stradali che partirà con il primo contratto applicativo, dopo l’affidamento dell’accordo quadro per un valore di 12 milioni di euro, come hanno spiegato il sindaco Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo e l’assessore al Verde Pietro Alongi.

L’accordo quadro prevede interventi di potatura e di messa a dimora di alberature, oltre ai lavori di sistemazione di marciapiedi e pavimentazione dissestata per radici e limitate opere di arredo quali panchine e parchi giochi. I lavori partiranno il 2 febbraio e andranno avanti per un paio di mesi, interessando 1.455 alberature.

I Iavori interesseranno via Giuseppe Giusti, via Mario Rapisardi, via Filippo Corazza, via Margherita Di Savoia, via Principe Umberto, via Ammiraglio Rizzo con prosecuzione in via Autonomia Siciliana, viale Emilia, via Pignatelli d’Aragona, via delle Croci, via Michele Scoto, viale dei Picciotti, viale Michelangelo, viale Galatea, via Principe di Belmonte, via Uditore e via Cavarretta.

“Grazie agli affidamenti all’esterno, nei prossimi tre mesi – ha detto Lagalla – realizzeremo oltre 1.400 potature: in appena tre mesi si farà quasi ciò che, con le sole forze comunali, si riesce a garantire in circa un anno. Siamo alla prima attività di questo nuovo piano, andremo avanti per tutto il 2026, intervenendo in circa 300 strade”.

Il censimento delle alberature stradali, realizzato tra giugno e novembre 2024, ha contato 20.472 alberi stradali sui circa 31 mila nelle otto circoscrizioni. I prossimi contratti applicativi interesseranno via Monte San Calogero, via Circe, via La Malfa, la rigenerazione del verde di Villa Giulia in accordo con l’Orto Botanico, oltre ad assi viari protetti da particolari criticità come via Mico Geraci e l’area di Bonagia, via Oreto e corso dei Mille, per un totale stimato di circa 8.000 interventi di potatura, oltre gli interventi di messa a dimora, rifacimenti di marciapiedi e opere di arredo.