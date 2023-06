Galassi: “Struttura societaria del Palermo non da Serie A”

"Se fossimo andati ai play-off e li avessimo vinti sarebbe stato un caso"

Alberto Galassi parla ancora del Palermo. Membro del board del City Football Group e del Consiglio di Amministrazione del club rosanero, Galassi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport” soffermandosi sulla società di viale del Fante. La squadra del capoluogo siciliano fa parte della holding emiratina da circa un anno e dopo una prima stagione di consolidamento in Serie B, il gruppo che detiene le quote di maggioranza del club rosanero ha deciso di puntare al massimo campionato italiano.

“Sono innamorato della Sicilia. Mancava una squadra italiana nella galassia del City Group e ricordate che questo modello verrà copiato – dice Galassi -. Non puoi comprare solo talenti arrivati, devi scoprire anche talenti che si faranno prendendoli da altri campionati. Noi abbiamo comprato il Bahia in Brasile che è un serbatoio enorme, abbiamo comprato il Palermo, squadra la quinta città d’Italia. Pensate cosa può uscire dai vivai del Sud Italia. Ad oggi non esiste settore giovanile se non quello che stiamo creando noi”.

“Palermo è una realtà importantissima, abbiamo l’ambizione di andare in Serie A – prosegue il dirigente modenese -. Se fossimo andati ai play-off e li avessimo vinti sarebbe stato per caso perché la struttura societaria e la squadra non era da Serie A. Palermo sarà nella galassia City tra le prime quattro a livello di competitività. Manchester City primo, New York City secondo perché fa cifre spropositate, poi Bahia e infine Palermo. Corini resta a Palermo? Assolutamente sì”.