Galassi: “Palermo subito dopo le nostre squadre di New York e Bahia”

Le parole del membro del Board del City Football Group nonché membro del CdA del club rosanero

1' DI LETTURA

PALERMO – Dal suo approdo a Palermo il City Football Group ha sempre ribadito l’importanza che la compagine rosanero riveste all’interno della galassia di Mansour. Una considerazione importante ribadita, nelle pagine de La Nazione, anche da Alberto Galassi, membro del Board del City dal 2012 nonché membro del CdA del Palermo.

Il cinquattottenne emiliano, in una lunga intervista legata al Manchester City e all’imminente finale di Champions League contro l’Inter, si è soffermato anche sulla compagine rosanero collocandola tra le compagini del City Football Group con il maggiore potenziale di sviluppo:

“Il Palermo è un investimento del quale mi sono occupato e mi occupo in prima persona. Il City ha una sua filiera, sono tredici i club nel mondo che fanno riferimento a noi. In ordine d’importanza, il Palermo per potenziale di sviluppo viene subito dopo le squadre che abbiamo a New York e Bahia, in Brasile”.