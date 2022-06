Alcamo, 19enne cade dal Bastione di piazza Bagolino: è grave

Il giovane in condizioni disperate è stato portato all'ospedale Villa Sofia di Palermo

1' DI LETTURA

Tragedia stanotte ad Alcamo. Sono disperate le condizioni di un giovane di 19 anni caduto su alcuni massi precipitando da un’altezza di circa 30 metri. Secondo una prima ricostruzione, il giovane è precipitato dal Bastione di piazza Bagolino, che si affaccia sulla sottostante villa comunale cadendo rovinosamente su alcuni massi.

Il giovane è in gravissime condizioni i medici gli hanno riscontrato diverse lesioni interne. E’ accaduto ieri sera attorno alle 23 mentre si trovava assieme ad alcuni coetanei. Sarebbero stati gli stessi amici che erano con lui a lanciare l’allarme.

Sul posto immediato l’intervento dei sanitari del 118, dei vigili del fuoco e alcune pattuglia di carabinieri e polizia. Il giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco supportati dai sanitari del 118 Il 19enne è stato imbracato nella barella e riportato in strada per poter essere trasferito all’ospedale San Vito e Santo Spirito. Accertate le condizioni i medici del pronto soccorso hanno preferito trasferire il paziente all’ospedale Villa Sofia di Palermo dove è ricoverato in prognosi riservata.

Sulla vicenda c’è una indagine dei carabinieri, ma pare che non si tratti di un gesto volontario o di una caduta causata da qualcuno volontariamente. Il giovane sarebbe vittima di una disgrazia, che potrebbe essere stata causata da un assurdo gioco notturno.