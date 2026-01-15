Alcamo, detenzione di cocaina e contanti: arrestato un 33enne

L'operazione dei carabinieri

ALCAMO – I carabinieri di Alcamo hanno arrestato per detenzione illecita di cocaina un alcamese di 33 anni. L’uomo nel corso di un controllo mentre viaggiava su un ciclomotore ha insospettito i militari che hanno effettuato una perquisizione.

Trovati tre involucri in plastica termosaldata contenenti 165 grammi di cocaina. In una successiva perquisizione nella sua abitazione sono stati trovati oltre 7.800 euro in contanti. Denaro e stupefacente sono stati posti sotto sequestro, mentre il 33enne è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.