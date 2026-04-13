Alcamo, incontro tra l’amministrazione Surdi e Siciliacque

Al centro i lavori sull'acquedotto Montescuro ovest

ALCAMO (TRAPANI) – La distribuzione idrica ad Alcamo verrà efficientata al termine dei lavori di

sostituzione di alcuni tratti dell’acquedotto Montescuro Ovest, che sta portando avanti

Siciliacque. In particolare, quelli alla conduttura che veicola acqua al serbatoio comunale di

Alcamo potranno essere terminati entro giugno.

L’incontro sulla fornitura idrica ad Alcamo

È quanto emerso al termine di un incontro, che si è svolto nei giorni scorsi al Palazzo di Città, al

quale hanno partecipato il sindaco Domenico Surdi e l’assessore al servizio idrico integrato

Vittorio Ferro, il dirigente della Direzione 1 Pianificazione e Governo del territorio Alessandro

Sammataro, l’ingegnere idraulico Vincenzo Di Giuseppe e l’ingegnere Massimo Burruano,

direttore operativo di Siciliacque, in rappresentanza della società idrica di sovrambito, fornitore

del Comune di Alcamo.

Surdi: “Bene l’impegno di Siciliacque”

“Prendiamo atto dell’impegno di Siciliacque, ma va detto che finora abbiamo fronteggiato

l’emergenza degli ultimi anni grazie al grande lavoro che abbiamo fatto sulle nostre sorgenti di

Chiusa Dammusi, sull’impianto di Cannizzaro, e sui pozzi di Rakali. Di recente abbiamo anche

partecipato ad un bando regionale per ottenere 1 milione e 500 mila euro per finanziare un

progetto esecutivo di manutenzione straordinaria delle condotte idriche di adduzione di monte

Billiemi, nel Palermitano, per ridurre le perdite idriche e monitorarle in tempo reale ed è in

corso la sostituzione dell’intero tratto di conduttura proveniente dalla sortente di Cannizzaro”.

Affermano Surdi e Ferro.

“Contestualmente – aggiungono – abbiamo anche chiesto a Siciliacque di modificare la

convenzione che regola i nostri rapporti per garantire alla nostra città un maggiore quantitativo

di acqua e una più regolare erogazione in modo da rendere possibile una migliore distribuzione

ai nostri cittadini”.

“Infine – sottolineano Surdi e Ferro – continueremo a monitorare i lavori che si stanno facendo

sulla condotta del nostro fornitore perché l’approvvigionamento idrico è sempre prioritario per

il nostro territorio e la città. I guasti alla condotta registrati negli ultimi anni hanno causato

difficoltà nella gestione della riserva idrica comunale e discontinuità nella distribuzione

dell’acqua ai nostri cittadini, che speriamo possano essere superati con la sostituzione dei

tratti più critici dell’acquedotto”.

“Stiamo lavorando per rendere più resiliente l’infrastruttura di sovrambito – afferma l’ingegnere

Burruano – intervenendo laddove necessario, a beneficio del Comune di Alcamo e anche degli

altri centri che si trovano lungo la dorsale idrica che porta a Trapani. Siciliacque sta mettendo

in campo le migliori risorse per risolvere situazioni complesse, facendo leva anche sul know how

in termini di innovazione tecnologica applicata alla riduzione delle perdite”.

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