Il Palermo C5 parte forte ma crolla nel finale: vince Alcamo 4-2

Fatali gli ultimi cinque minuti del match

1' DI LETTURA

Stop ad Alcamo per il Palermo Calcio a 5 dopo le due vittorie consecutive ottenute nelle prime due giornate del campionato di Serie C1 da parte dei rosanero. I tre punti se li aggiudicano i padroni di casa dello Sporting Alcamo grazie al risultato finale di 4-2 finale.

Nel primo tempo il Palermo C5 parte fortissimo: dopo appena 3′ i rosanero passano in vantaggio grazie alla rete di Daricca, abile ad addomesticare la sfera e a scartare l’estremo difensore avversario prima di depositare il pallone in rete. A 10′ dalla fine della prima frazione di gioco, proprio nel momento migliore degli ospiti, lo Sporting Alcamo trova il pareggio: sugli sviluppi di un corner la palla finisce sui piedi di Dell’Aria che, dal limite dell’area, fredda il portiere rosanero. Si va all’intervallo sull’1-1.

Ritmi altissimi nella ripresa, con entrambe le compagini che scendono in campo per vincere l’incontro: a beneficiarne è lo spettacolo, come testimoniano i repentini capovolgimenti di fronte e le tante giocate di qualità. A tornare in vantaggio sono i rosanero, momentaneo 1-2 firmato sempre da Daricca che, dopo un ottimo fraseggio con Sgarlata, sigla la sua personale doppietta. Il risultato non cambia fino a cinque minuti dal triplice fischio, quando la squadra rosanero crolla incredibilmente subendo 3 reti in rapida successione: 2-2 firmato da Martinez, 3-2 siglato da Guerrero Delgado (portiere di movimento schierato da libero) e 4-2 definitivo messo a segno da Parrino.