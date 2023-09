Alemanno: “Governo Meloni e la sinistra hanno fallito sui migranti”

"Avevano promesso blocchi navali"

1' DI LETTURA

PALERMO – “Bisogna registrare un insuccesso del governo nazionale. Avevano promesso blocchi navali e avevano detto che non sarebbero più arrivati i migranti e invece i flussi migratori sono più che raddoppiati. La sinistra dice cose peggiori, sostiene l’immigrazionismo, vuole i porti aperti e non si rende conto che qui possono arrivare milioni di persone disperate”. Lo ha detto Gianni Alemanno presentando a Palermo il suo nuovo progetto politico che ha chiamato “Forum per l’indipendenza italiana”.

“Noi riteniamo – ha aggiunto – che bisogna fare una politica, bloccando le partenze e non gli arrivi. Quando il migrante arriva in mare non si può non dargli assistenza e non si possono chiudere i porti. Bisogna evitare che partano, usando cooperazione economica e strategie militari”.