Imprenditore perde il portafoglio: a trovarlo un migrante che lo restituisce

"In segno di gratitudine ho deciso di offrirgli un posto di lavoro"

PALERMO – “Sabato mattina ho perso il portafoglio in viale Campania, una volta arrivato a casa mi sono accorto di quanto era accaduto e sono tornato indietro. Ho iniziato a cercarlo per strada e sotto le automobili. Lì mi ha notato Touray che mi ha chiesto se avessi perso qualcosa, gli ho detto cosa stavo cercando e lui mi ha risposto che l’aveva lui il mio portafoglio. A quel punto me l’ha restituito con tutto il contenuto e io, senza pensarci due volte, gli ho dato il denaro contante che avevo”, a raccontarlo è Alessandro Di Dio, fratello di Patrizia la presidente di Confcommercio Palermo.

“Gli ho dato il denaro in segno di gratitudine, ma non solo. Una volta arrivato a casa ho detto a mia moglie ‘abbiamo un nuovo impiegato’, infatti da oggi Touray sarà in prova presso la mia attività”, Alessandro gestisce il City Adventure Park, all’ingresso dell’ippodromo di Palermo.

“Non tutti i ragazzi che decidono di venire in Italia vengono qui per delinquere, lui è uno di questi. Per questo ho deciso di dargli questa opportunità”.

Una storia a lieto fine dunque, sia per Alessandro Di Dio che ha ritrovato il suo portafoglio con i documenti ma anche per Touray che avrà un nuovo impiego.