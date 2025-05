Porto va in FdI, meloniani più forti all’Ars e il Mpa perde peso specifico

Il 'grazie' ad Arianna Meloni e Sbardella

PALERMO – Dal Movimento per l’autonomia a Fratelli d’Italia. È il percorso di Alessandro Porto, neo deputato all’Assemblea regionale siciliana che fin dal suo insediamento aveva detto addio agli autonomisti transitando nel gruppo Misto appena messo piede a Sala d’Ercole.

FdI più forte, Mpa in calo

Con l’adesione di Porto il gruppo di Fratelli d’Italia all’Ars sale a 12 componenti e diventa il secondo per grandezza dopo Forza Italia che conta 14 parlamentari. Di contro, l’addio dell’ex assessore al Comune di Catania rappresenta un duro colpo sulle ambizioni di rimpasto avanzate da tempo dal partito di Raffaele Lombardo.

Porto e lo stop a Castiglione

Porto – che ha preso il posto di Giuseppe Castiglione, fedelissimo dei lombardiani arrestato con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso – ha ottenuto lo scranno di Sala d’Ercole in virtù della legge Severino. Il meccanismo scatta nei casi di misure cautelari personali che riguardino un eletto.

Porto: “Ho scelto un progetto politico chiaro”

Dopo l’indagine che ha travolto Castiglione, quindi, la surroga con Porto, primo dei non eletti nel collegio di Catania nella lista Popolari e autonomisti. “È con convinzione e senso di responsabilità che ho scelto di aderire a Fratelli d’Italia – dice Porto -. In un momento cruciale per la Sicilia e per la nazione, ritengo fondamentale lavorare in un progetto politico chiaro, coerente e radicato nei valori del centrodestra, che oggi trova in Fratelli d’Italia la sua espressione più credibile”.

Sbardella: “FdI più forte all’Ars”

Il neo deputato regionale ringrazia poi il commissario di FdI in Sicilia, Luca Sbardella, regista dell’operazione, che commenta: “L’ingresso di Porto rafforza ulteriormente la presenza e l’azione di Fratelli d’Italia all’interno dell’Assemblea regionale siciliana. La sua adesione rappresenta il riconoscimento del buon lavoro che il partito sta portando avanti sui territori e nelle istituzioni”.

Il ruolo di Arianna Meloni

Porto si spinge a ringraziare anche Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia. All’operazione che ha portato il neo deputato nelle file meloniane ha partecipato anche il responsabile organizzazione del partito, Giovanni Donzelli: Porto lo ringrazia “per il supporto e la visione condivisa”. E ancora: “Un ringraziamento speciale va anche al sindaco di Catania, Enrico Trantino, per i due anni di proficua collaborazione nella giunta comunale”.