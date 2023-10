Alessio Planeta conquista il prestigioso premio “Winemaker of the year”

Si tratta della 24esima edizione del "Wine Star Award"

PALERMO – Alessio Planeta, amministratore delegato e responsabile tecnico delle aziende agricole Planeta, ha conquistato il titolo di “Winemaker of the Year” della 24esima edizione del premio “Wine Star Award”.

Il quarto italiano a conquistare il titolo

L’Italia torna così in vetta a questa speciale classifica dopo sedici anni. Planeta è il quarto italiano a conquistare il titolo. Ogni anno Wine Enthusiast, rivista nordamericana specializzata in enologia, nomina i membri più influenti dell’industria del vino, dei liquori e delle bevande per l’assegnazione annuale dei Wine Star Awards, uno dei più ambiti riconoscimenti enologici negli Usa.

“Sono profondamente onorato”

Alessio Planeta commenta così la conquista del titolo: “Sono profondamente onorato del premio che Wine Enthusiast ha voluto riconoscermi quest’anno. Lo condivido con la mia famiglia e tutti i nostri dipendenti, grazie ai quali abbiamo costruito giorno dopo giorno e con grande impegno, dedizione e passione la nostra azienda. Il prossimo anno celebreremo i 30 anni di attività e aver ricevuto un riconoscimento così prestigioso mi emoziona e mi rende orgoglioso del valore che i vini siciliani hanno saputo conquistarsi nel mondo”.