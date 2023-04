Lutsenko vince il Giro di Sicilia: successo nella tappa conclusiva

Il kazako trionfa a Giarre dopo 25 km di fuga solitaria. Meintjes e Albanese sul podio di tappa e della classifica generale



GIARRE (CT) – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) vince Il Giro di Sicilia Crédit Agricole. Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) completano il podio della classifica generale. Decisivo per Lutsenko il successo nella tappa finale, la Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre di 216 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) e Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team).

L’ULTIMA TAPPA

Il portacolori dell’Astana Qazaqstan Team ha attaccato sulle rampe più dure dell’ultima ascesa di giornata, il Culmine di Scorciavacca, staccando Damiano Caruso (Bahrain – Victorious), Kobe Goossens (Intermarché – Circus – Wanty) e Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team). Dopo aver scollinato con 35″ su Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) e 50″ sul gruppo Maglia Giallo Rossa del leader Finn Fisher-Black, negli ultimi 20km Lutsenko è riuscito ad incrementare il suo vantaggio chiudendo con 40″ sul corridore sudafricano e con 1’13” sul gruppetto regolato da Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team).

Grazie agli abbuoni conquistati, e al buco di 2″ sul traguardo, la Maglia Ciclamino riusciva a inserirsi sul podio finale. Dal canto suo Finn Fisher-Black riusciva a consolarsi con la vittoria della Maglia Bianca. Cambio della guardia anche nella classifica dei GPM con la Maglia Verde Pistacchio che è finita sulle spalle del francese Alexis Guérin (Bingoal WB).

LE DICHIARAZIONI

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore de Il Giro di Sicilia Alexey Lutsenko ha dichiarato: “Sono molto contento. Era da tanto che non vincevo, così come la squadra. Vincere Il Giro di Sicilia ci rende di nuovo felici. È importante per il morale. Domani volerò in Olanda per disputare l’Amstel Gold Race. L’anno scorso, in questo periodo, mi sono rotto una clavicola durante un ritiro sul Teide. Ho perso tre settimane di allenamento. Prima di quella frattura, avevo preso l’influenza a casa. È stato un peccato, perché avevo iniziato bene la stagione 2022 vincendo la mia prima gara dell’anno [Jaén Paraiso Interior]. Considerando quello che è successo in primavera, il mio Tour de France non è stato male l’anno scorso. Questa settimana mi è stato molto utile l’aiuto del Direttore Sportivo Giuseppe Martinelli, che ha una grande esperienza. Ho molti amici italiani e per questo mi fa molto piacere vincere qua”.

CLASSIFICA GENERALE

1 – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team)

2 – Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) a 44″

3 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 1’07”

RISULTATO PROVVISORIO

1 – Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan Team) – 216 km in 5h29’50” alla media di 39.293 km/h

2 – Louis Meintjes (Intermarché – Circus – Wanty) a 40″

3 – Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) a 1’13”