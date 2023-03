Alfa Catania, sconfitta casalinga per mano di Siaz Piazza Armerina

Gli ospiti di coach Raimondo Diamante festeggiano, in terra etnea, la promozione in serie B con tre giornate d’anticipo

CATANIA – Sconfitta casalinga per l’Alfa Basket Catania. Nella decima giornata del girone di ritorno del campionato di serie C Gold, al Leonardo Da Vinci, vince la Siaz Piazza Armerina con il risultato finale di 85-69. Gli ospiti di coach Raimondo Diamante festeggiano, in terra etnea, la promozione in serie B con tre giornate d’anticipo sulla conclusione della “regular-season”.

Partita intensa, dura e dai toni agonistici accesi. Ne fa le spese Luca Savoca, ex alfista ora alla Siaz, che in uno scontro del tutto fortuito con il rossazzurro Federico Cuius fa temere il peggio. Attimi di paura al Leonardo Da Vinci con i dirigenti alfisti, che prontamente chiamano l’ambulanza. Trasportato all’ospedale Cannizzaro il giocatore fortunatamente si riprende dopo il duro colpo subito, e in serata e torna a casa con la squadra piazzese.

L’Alfa Basket Catania allenata da coach Davide Di Masi in campo dà tutto, ma paga in fisicità e centimetri. Il primo parziale si chiude sul 21-17 per la Siaz. All’intervallo lungo Piazza Armerina conduce per 54-29. Nel terzo quarto di gioco il quintetto ospite si porta sul 71-52 e ipoteca il successo finale. L’Alfa tornerà in campo sabato sera (ore 19) sul campo dello Sport Club Gravina. Testa al derby per i rossazzurri, che intendono consolidare la loro posizione all’interno della griglia play-off.

IL TABELLINO

ALFA BASKET CATANIA 69

SIAZ PIAZZA ARMERINA 85

Alfa: Di Stefano 2, Elia 11, Arena 10, Corselli 11, Esposito 2, Patanè 13, Pennisi 2, Pappalardo 9, Cuius, Barletta 2, Abramo 7. Allenatore: Di Masi.

Siaz: Musikic 3, Causapruno, Guada 5, Domdur 19, Dispinsieri 4, Savoca, Occhipinti 13, Milekic 4, E. Caiola 18, G. Caiola 18. Allenatore: Diamante.

Arbitri: Beccore e Gazzara di Messina.

Parziali: 17-21, 29-54, 52-71.