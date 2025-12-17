All’Antico Vinaio, maxi premio ai dipendenti: 3mila euro a testa e un viaggio a Miami

Soldi, ferie aggiuntive e viaggi sotto l'albero

Un bonus economico fino a 3mila euro per i lavoratori a tempo indeterminato, una settimana aggiuntiva di ferie retribuite rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale e un viaggio premio negli Stati Uniti.

Sono le misure contenute nel piano welfare 2026 dell’Antico Vinaio, la catena di focaccerie che nel 2025 ha raggiunto quota 50 punti vendita a livello globale.

Il piano è stato illustrato dall’amministratore delegato e fondatore Tommaso Mazzanti. “È il nostro modo di dire grazie, in maniera concreta”, ha dichiarato nel corso della riunione di fine anno con i dipendenti.

“Dopo aver alzato l’asticella lo scorso anno, abbiamo deciso di confermare anche per il 2026 un piano di welfare dedicato alle persone che ogni giorno fanno crescere questo progetto”, ha aggiunto.

Rispetto al 2024, il numero dei lavoratori che potranno beneficiare delle misure è aumentato del 27,5%. Un dato che riflette l’espansione della rete commerciale del marchio. La settimana supplementare di ferie retribuite sarà riservata ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

All’Antico Vinaio, otto dipendenti voleranno negli USA

“Come ho sempre detto il tempo deve essere di fondamentale importanza come la parte retributiva ed è per questo che ho voluto sempre che siano in accoppiata”, ha sottolineato l’imprenditore.

Tra le iniziative previste rientra anche l’“incentive trip”, collegato all’apertura di due nuovi store a Miami. Otto dipendenti saranno selezionati per partecipare a un soggiorno di una settimana negli Stati Uniti. Affiancheranno Tommaso Mazzanti nelle attività legate alle nuove inaugurazioni, prenderanno parte a visite ed esperienze organizzate e a una cena esclusiva con il loro capo.

Origini e storia dell’azienda di Tommaso Mazzanti

All’Antico Vinaio è una catena italiana di ristorazione specializzata nella vendita di focacce farcite, nata a Firenze nel 1991 e cresciuta negli anni fino a diventare un marchio conosciuto anche a livello internazionale.

L’azienda, fondata da Tommaso Mazzanti, si è affermata partendo da un modello di bottega storica del centro cittadino, puntando su prodotti della tradizione gastronomica italiana, ingredienti selezionati e un format riconoscibile.

Oggi il brand conta 50 store in Italia e all’estero e rappresenta uno dei casi più rilevanti di espansione recente nel settore dello street food di qualità. Tommaso Mazzanti è stato premiato come uno dei 100 Top Manager del 2025 da Forbes Italia.

