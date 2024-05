Pugni e spintoni sotto gli occhi delle telecamere

USA – Rissa in diretta TV al termine della gara automobilistica All Star Race della Nascar, vinta da Joey Logano. I due piloti Ricky Stenhouse Jr e Kyle Busch, hanno fatto scoppiare una vera e propria rissa, innescata da un pugno dato da Stenhouse a Busch.

Rissa tra piloti Nasca: le motivazioni

il motivo sembrerebbe essere stata l’esclusione di Stenhouse dalla gara al secondo dei 200 giri dell’anello del North Wilkesboro Speedway. Proprio a Busch, lo ha fatto finire contro il muro in quell’occasione.

La rabbia del pilota deve essere aumentata, perché, non essendoci un sottopassaggio, ha dovuto assistere agli altri 198 giri prima di poter uscire dalla pista. Così, a gara conclusa, il 36enne di Memphis ha atteso Kyle Busch davanti al suo box per quello che doveva essere un chiarimento. Nonostante il tutto fosse ripreso dalle telecamere della TV, la discussione si è trasformata in una resa di conti.

Adesso, resta da capire se la Nascar deciderà di prendere dei provvedimenti per il comportamento dei due piloti e dei membri dei rispettivi staff, che sono stati coinvolti nella rissa.



