Alla cooperativa Badia Grande una luce rossa contro la violenza sulle donne

L'iniziativa

TRAPANI – Una luce rossa sulla facciata del centro di accoglienza ed un momento di riflessione sulla violenza di genere. E’ l’iniziativa promossa a Bonagia, presso la struttura che ospita il progetto Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) del Comune di Valderice, dagli operatori della cooperativa sociale Badia Grande nell’ambito della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

L’iniziativa

I beneficiari ospiti della comunità sono stati coinvolti, nei giorni scorsi, in un progetto finalizzato alla sensibilizzazione sul fenomeno della violenza sulle donne, sia fisica che psicologica, che li ha visti pure protagonisti di uno shooting fotografico (foto) culminato in un elaborato grafico per esprimere appieno il NO alla violenza sulle donne in occasione della ricorrenza di oggi, 25 novembre. Poi ieri sera l’accensione di un faro rosso che illuminerà la struttura fino al giorno 26.“Si tratta di un progetto che abbiamo iniziato col SAI di Valderice per sensibilizzare il territorio sul tema del femminicidio – spiegano la responsabile e la coordinatrice della struttura, Valentina Villabuona e Greta Margagliotti -. L’obiettivo è quello di rendere reattivi, da una parte i ragazzi che ospitiamo rispetto a un tema che è importante e che riguarda anche l’integrazione nel nostro Paese alla luce delle diverse culture, dall’altra per coinvolgere sul tema i cittadini tutti. Tant’è che il faro rosso rimarrà acceso fino a domenica per dare un segnale forte all’interno del territorio nel quale operiamo