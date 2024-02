Alla guida ubriaco e sotto gli effetti di stupefacenti: provoca incidente

Ha opposto resistenza alle forze dell'ordine

RAVANUSA (AGRIGENTO) – Un uomo di 43 anni di Ravanusa è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, per guida sotto l’effetto dell’alcool e in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto stupefacenti, resistenza a un pubblico ufficiale e falsa attestazione. L’automobilista ha anche provocato un incidente autonomo lungo viale Lauricella a Ravanusa.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate delle pattuglie dei carabinieri a loro il quarantenne, ha fornito delle generalità false ma era anche in uno stato di alterazione, questo dovuto al mix di alcol e droga, oltre ad aver opposto resistenza. L’uomo è stato portato in ospedale per degli accertamenti e al momento degli esami è risultato il tasso alcolemico oltre il limite consentito ubriaco e sotto l’effetto di stupefacenti. Oltre alla denuncia è stata applicata la sanzione accessoria dell’immediato ritiro della patente di guida.