Alla Omer la commessa per i treni della linea Rer B di Parigi

La commessa prevede la fornitura di interiors per 146 mezzi

MILANO – Omer ha avviato le attività operative relative a un nuovo ordine da parte del gruppo Caf per la fornitura di interiors per il progetto ‘Linea Rer – B’ di Parigi, realizzato in consorzio dai Alstom e Caf. La commessa prevede la fornitura di interiors per 146 treni. L’inizio delle attività di consegna avverrà nel corso del 2025 e si concluderà entro il 2030, con una esecuzione lineare nel corso degli esercizi.

Il valore della commessa contribuirà al ‘backlog’ dell’azienda in una percentuale compresa in un range tra l’1 e il 2% del valore del backlog, che al 31 dicembre 2024 risultava pari a 164 milioni. La linea Rer B del sistema di trasporto suburbano di Parigi attraversa la città da nord a sud e collega i due principali aeroporti Roissy-Charles-de-Gaulle e Orly, estendendosi per circa 80 km e servendo 47 stazioni attraverso 41 comuni e 8 dipartimenti dell’Ile-de-France.