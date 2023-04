Alla ‘Pagoda della pace’ di Comiso la festa di primavera

Il Comitato ha lanciato un appello per la raccolta fondi per acquistare il terreno

COMISO (RG) – Alla Pagoda per la pace di Comiso si è svolta questa mattina la Festa di Primavera che ricorda la nascita del Buddha nell’equinozio di primavera.

I pellegrini amici del monaco buddista Gyosho Morishita che ha costruito la Pagoda e il tempio limitrofo 25 anni fa sono accorsi numerosi per partecipare alla preghiera. Erano presenti anche alcuni rappresentanti della comunità cingalese di Catania.

Dopo la preghiera che si è svolta nel tempio e nel piazzale antistante, il Comitato per la Pagoda della Pace, che si è costituito di recente, ha lanciato un appello per la raccolta fondi per permettere al reverendo buddista, che vive a Comiso da quasi 40 anni, di acquistare il terreno su cui sorgono la pagoda e il tempio.

Il lembo di terreno avrebbe dovuto essere donato dal proprietario a Morishita, poi si optò per la formula dell’affitto di 99 anni.