Alla Villa Bellini, caccia alle uova di Pasqua per tutti i bimbi

Sabato 8 aprile alle ore 16, il polmone verde di Catania sarà il set di una speciale caccia alle uova di Pasqua. Evento gratuito e aperto a tutte le famiglie.

CATANIA. Un pomeriggio di puro divertimento all’aria aperta per tutti i bambini catanesi e le loro famiglie. Sabato 8 aprile, dalle ore 16 alle ore 18, la Villa Bellini di Catania sarà il set della prima caccia alle uova di Pasqua organizzata in città. A nascondere le uova, preparare gli indizi e assicurare il divertimento, ci penseranno i ragazzi di Compagnia Curiosi Incanti, giovani artisti leader del settore intrattenimento e spettacolo in Sicilia.

“In attesa delle festività pasquali abbiamo pensato di organizzare un pomeriggio a contatto con la natura e all’insegna del gioco– spiega Giovanni Santangelo Lacanea, fondatore di Compagnia Curiosi Incanti – una occasione per incontrare i nostri piccoli amici con le loro famiglie, trascorrere del tempo insieme e scambiarci gli auguri di Pasqua”.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico, non occorre prenotazione, ma è consigliato portare con sé un cestino nel quale poter riporre le coloratissime uova trovate durante la caccia al tesoro che si svolgerà nell’ampio parco cittadino.

La caccia alle uova di Pasqua, la Easter Egg Hunt, è una tradizione di origine anglosassone che sta prendendo piede anche in Italia e che piace moltissimo ai più piccoli.