All’aeroporto di Fontanarossa nasce il landmark identitario “Catania”

L'opera è stata ideata da Bob Liuzzo

CATANIA – Un nuovo simbolo di benvenuto accoglie i viaggiatori in arrivo all’Aeroporto di Catania-Fontanarossa.

È stata inaugurata oggi l’installazione tridimensionale “CATANIA”, collocata nell’area verde antistante gli arrivi del Terminal A, pensata come landmark identitario capace di raccontare, in un solo sguardo, l’anima della città.

L’opera, ideata dal designer catanese BOB Liuzzo, fondatore di WeCatania.it, e voluta dal Comune di Catania e da SAC, rappresenta una sintesi visiva dei simboli più forti del territorio: l’Etna, la lava e il mare. Un progetto che trasforma l’aeroporto da semplice luogo di transito a spazio di narrazione e accoglienza, invitando i visitatori a fermarsi, riconoscersi e interagire con il segno urbano.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco e sindaco metropolitano Enrico Trantino, la presidente di SAC Anna Quattrone, l’amministratore delegato Nico Torrisi, il consigliere Salvatore Panebianco e l’autore dell’opera. “CATANIA” diventa così il primo saluto della città a chi arriva e l’abbraccio simbolico per chi torna, rafforzando il legame tra infrastruttura, identità e orgoglio catanese.