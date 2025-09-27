 Allagamenti a Palermo, Crapa (Udc): "Città in ginocchio"
Allagamenti a Palermo, Crapa (Udc): “Città in ginocchio”

"E' inaccettabile che i cittadini siano lasciati soli"
PALERMO – In seguito alle intense precipitazioni che nelle ultime ore hanno colpito la città di Palermo, provocando allagamenti, disagi alla circolazione e notevoli difficoltà per i cittadini, il Coordinatore cittadino dell’Udc, Massimiliano Crapa, esprime profonda preoccupazione per l’inefficienza dei sistemi di prevenzione e gestione delle emergenze idrogeologiche.

“È inaccettabile che, puntualmente ad ogni pioggia abbondante, Palermo si ritrovi in ginocchio. Strade allagate, tombini ostruiti, interi quartieri isolati e cittadini lasciati soli ad affrontare l’emergenza: questa non può più essere la normalità”, dichiara Crapa.

Il coordinatore sottolinea come la mancanza di manutenzione ordinaria, una pianificazione urbana inadeguata e l’assenza di interventi strutturali contribuiscano ogni anno ad aggravare le conseguenze delle piogge stagionali.

“Occorre un piano serio, strutturato e condiviso per mettere in sicurezza il territorio urbano e proteggere la cittadinanza. L’Udc chiede alle istituzioni comunali e regionali di agire con urgenza e responsabilità, senza ulteriori rinvii”, conclude Crapa.

Il Coordinatore cittadino Udc rinnova quindi l’appello a un confronto costruttivo tra forze politiche, tecnici ed enti preposti, affinché Palermo non debba più affrontare simili situazioni in balia degli eventi climatici.

