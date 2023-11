Allarme bomba in Belgio, 27 scuole chiuse per allarme terrorismo

Ispezioni della polizia in tutti gli istituti della capitale e del Brabante vallone

BRUXELLES – Allarme bomba in Belgio, chiuse diverse scuole nella provincia di Bruxelles. Ventisette istituti della capitale e del Brabante vallone, resteranno chiuse oggi in seguito ad un allarme bomba arrivato domenica sera, come riporta il quotidiano belga Le Soir. La polizia sta facendo il controllo di tutte le scuole interessate e una valutazione sarà fatta in giornata.