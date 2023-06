È allerta caldo in Sicilia, diversi incendi nel Palermitano

Vigili del fuoco alle prese con i primi roghi

PALERMO – Grande caldo oggi in provincia di Palermo e vigili del fuoco alle prese con i primi incendi di sterpaglie e macchia mediterranea.

I roghi sono divampati a Corleone in via Guardia, a Casteldaccia in contrada Balzo Rosso, a Bolognetta strada comunale Rocca Bianca e Camporeale. Un incendio è anche divampato nel capoluogo in via Messina Marine.

I pompieri hanno messo in sicurezza le zone interessate dalle fiamme proteggendo le abitazioni e le aziende agricole che si trovano in zona.