Allarme del Fondo monetario internazionale: forti rischi recessione

Anche la Bce concorda l'allarme sul rischio prezzi

Kristalina Georgieva, direttore generale del Fmi, mette in guardia sui “rischi di recessione che stanno aumentando”, così come “la stabilità finanziaria”. E’ necessario “far calare l’inflazione” e “attuare politiche di bilancio responsabili, che tutelino i deboli e non alimentino” la corsa dei prezzi.

Anche la Bce concorda l’allarme sul rischio prezzi. “L’inflazione è risultata ripetutamente più alta delle attese e le pressioni al rialzo sui prezzi – si legge nelle minute dell’ultima riunione – non si abbatteranno da sole”.