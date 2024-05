Allarme sicurezza a Catania, Pellegrino: periferia a rischio criminalità

Le dichiarazioni del vicepresidente del consiglio

CATANIA – “I casi di criminalità a Catania continuano ad aumentare, i cittadini non si sentono al sicuro”, dichiara il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale Riccardo Pellegrino. “Se in centro città la situazione sembra essere un po’ più sotto controllo – prosegue – lo stesso non può dirsi dei quartieri, soprattutto i più popolosi e periferici”.

“È di sabato la notizia dell’ennesima rapina in un attività commerciale, un tabaccaio, questa volta a Canalicchio. Personalmente ho presentato diverse interrogazioni in Consiglio per sollecitare l’attivazione di un tavolo tecnico con la Prefettura ma non ho mai ricevuto nessuna risposta”.

La richiesta: più vigili

“Adesso chiedo al Sindaco di farsi portavoce con il Governo Nazionale di Giorgia Meloni: il corpo dei Vigili Urbani non ha le forze per monitorare il territorio, occorre che aumentino le forze dell’ordine messe in campo non per la repressione ma per la prevenzione”.

“I cittadini devo sentire la presenza delle istituzioni e hanno il diritto di lavorare e vivere in una città sicura”, conclude Pellegrino.