Allarme sicurezza a Palermo, incontro Piantedosi-Schifani-Lagalla

Mozione urgente delle opposizioni all'Ars

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha contattato telefonicamente il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, per discutere la situazione della sicurezza a Palermo. Il ministro ha confermato la sua disponibilità a ricevere Schifani e il sindaco del capoluogo, Roberto Lagalla, mercoledì mattina.

Mozione delle opposizioni sulla sicurezza a Palermo

Le opposizioni all’Ars, intanto, si muovo. “Abbiamo presentato una mozione urgente al governatore Schifani così che si impegni a portare sui tavoli romani e soprattutto al ministero dell’Intero e della Difesa il problema della sicurezza”, dicono Ismaele La Vardera (Controcorrente), Nuccio Di Paola (Movimento 5 Stelle) e Michele Catanzaro (Partito Democratico).

“Palermo è una città con seri problemi legati alla sicurezza – aggiungono -. Siamo convinti che serva, da parte ministro dell’Interno e dal ministro della Difesa, un piano straordinario volto ad incrementare gli uomini delle forze dell’ordine così da poter garantire pattugliamenti capillari e controlli serali e notturni. Quanto accaduto questo weekend, a pochi passi dalla piazza centrale di Palermo, è allarmante e deve necessariamente portare ad una serie di contromisure per arginare questo fenomeno”.