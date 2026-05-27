Allarme sicurezza a Palermo, interrogazione di Schlein e Barbagallo

"Le istituzioni hanno il dovere di schierarsi al fianco di chi opera nel rispetto della legalità"

ROMA – “Le istituzioni hanno il dovere assoluto di schierarsi e rimanere al fianco di chi opera nel rispetto della legalità e del tessuto economico sano della città di Palermo. E di fronte alla recente escalation di atti intimidatori, anche incendiari, raffiche di kalashnikov nei confronti di esercizi commerciali, l’eccessiva presenza e utilizzo di armi da fuoco che mette a rischio l’incolumità di cittadini e cittadine innocenti, come l’ultimo episodio che ha riguardato una ventiduenne ferita alla testa, chiediamo misure straordinarie che non possono limitarsi solo alla videosorveglianza”.

Il Pd porta la “questione sicurezza a Palermo” alla Camera, con un’interrogazione urgente al governo, prima firmataria la segretaria nazionale Elly Schlein con il segretario regionale, Anthony Barbagallo.

Gli incontri il 23 maggio

Schlein lo scorso 23 maggio ha voluto incontrare – privatamente – associazioni e esercenti di Sferracavallo, destinatari di bottiglie incendiarie, richieste di pizzo e sventagliate di fucile mitragliatore. Ha ascoltato i loro racconti, ha “percepito” la sensazione di generale insicurezza e ha raccolto la richiesta di maggiore presenza dello Stato.

“Non bastano gli impianti di videosorveglianza”

“Non bastano soltanto gli impianti di videosorveglianza – si legge nell’atto ispettivo a firma Schlein e Barbagallo – ma l’adozione di di misure speciali e di pattugliamenti intensificati, in particolare nelle fasce orarie notturne, nei quartieri periferici come Sferracavallo, Zen, Cep e nelle zone del centro storico di Palermo. Vogliamo sapere inoltre se si intenda provvedere a un ulteriore e urgente potenziamento degli organici delle Forze dell’ordine operanti sul territorio palermitano, promuovendo al contempo, mirate politiche di riqualificazione urbana e sociale dei quartieri coinvolti”.