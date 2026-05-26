La decisione dopo l'episodio di violenza in via Quintino Sella

PALERMO – Orari di chiusura anticipati per i locali a Palermo dopo l’ultimo episodio violento di domenica notte, quando una ragazza di 22 anni è rimasta ferita da un colpo di pistola in pieno centro, in una delle zone ‘rosse’ che da mesi sono presidiate da polizia, carabinieri e Finanza.

È una delle decisioni prese nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in prefettura.

Al vertice hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e il prefetto Massimo Mariani. Presente anche l’assessore Dario Falzone e il comandante della polizia municipale.

Nel corso della riunione si è deciso di aumentare i sistemi di videosorveglianza nell’area urbana in stretto coordinamento con le indicazioni tecniche che saranno fornite dalle forze di polizia.