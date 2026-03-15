Ordinanza in serata, Trantino: "La sicurezza dei nostri ragazzi è la nostra rotta"

CATANIA – Scuole chiuse domani in città. Lo ha reso noto il sindaco di Catania Enrico Trantino attraverso un video su Facebook e una nota del Comune. “Dopo avere verificato i modelli previsionali ed esserci consultati anche con altri enti – afferma il sindaco – abbiamo deciso di sospendere le attività didattiche per domani. Anche se in mattinata sono previste piogge leggere dalle 13 in poi è invece previsto un serio peggioramento”.

“Quindi a scopo cautelativo, essendo la sicurezza dei nostri ragazzi la nostra rotta, abbiamo deciso di comportarci in questo modo – prosegue – anche se questo mi rendo conto potrà comportare qualche disagio per le famiglie. L’ordinanza sarà pubblicata solo in serata, ma affinché le famiglie si possano organizzare per tempo ritenevo utile fare questo video”.

La nota sottolinea inoltre che il provvedimento è stato preso in considerazione del bollettino meteo diramato nel pomeriggio dalla protezione civile regionale. Il sindaco ha dato indicazioni agli uffici per redigere ordinanza di sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani 16 marzo 2026 nelle scuole del territorio comunale di Catania. Pertanto non ci saranno lezioni. Rimarranno chiusi anche tutti i parchi della città e il giardino Bellini.

Scuole chiuse anche a Giarre

Anche a Giarre il sindaco Leonardo Cantarella ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani. Disposta inoltre la chiusura al pubblico dei Cimiteri Comunali (garantendo l’eventuale ingresso delle salme nella camera mortuaria), degli impianti sportivi comunali e dei parchi pubblici per la giornata di lunedì 26 E disposto per domani il divieto di circolazione per tutti i veicoli a due ruote.