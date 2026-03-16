 Allerta arancione in Sicilia: burrasca e precipitazioni, ecco dove
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Allerta arancione in Sicilia: burrasca e precipitazioni, ecco dove

Il bollettino della Protezione civile
le previsioni
di
1 min di lettura

PALERMO – Ancora piogge, temporali e venti fino a burrasca sulle regioni meridionali. Lo indica un avviso della Protezione civile che ha diramato l’allerta arancione per domani in Basilicata, Calabria e Sicilia.

Allerta arancione in Sicilia

Dalle prime ore di domani, indica il Dipartimento, persisteranno precipitazioni, anche temporalesche, sulla Calabria, specie settori meridionali e ionici, in estensione alla Basilicata. Dalla tarda mattinata le precipitazioni coinvolgeranno la Sicilia, specie settori orientali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica.
Dalle prime ore di domani, inoltre, attesi venti forti o di burrasca dai quadranti orientali sulla Sicilia, specie settori ionici e sulla Calabria, specie settori meridionali.

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