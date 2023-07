Allerta caldo, atteso il bollino rosso per 23 città italiane

Per le giornate di martedì e mercoledì sono previste temperature bollenti

Si intensifica l’ondata di calore su tutta l’Italia e aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso del ministero della Salute, che indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione.

Se oggi le città in rosso sono 17, aumenteranno infatti a 20 martedì e arriveranno a 23 mercoledì 19 luglio.

Domani le uniche città meno roventi saranno Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria, Torino (con bollino arancione) e Genova (con bollino giallo).

Mercoledì invece, su 27 città monitorate, solo Milano e Reggio Calabria saranno arancioni, mentre Bolzano (dopo due gorni di bollino rosso) e Genova avranno bollino giallo.

Bollino rosso per martedì 18

Le città contrassegnate dal bollino rosso domani sono: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Bollino rosso per mercoledì 19

Mercoledì, saranno contrassegnate dal bollino rosso le stesse città del giorno precedente tranne Bolzano, che passa dal bollino rosso al bollino giallo. Diventano invece rosse mercoledì, dall’arancione, Bari, Catania, Civitavecchia e Torino.

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Per comunicare i possibili effetti sulla salute delle ondate di calore il ministero elabora dei bollettini giornalieri per 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore.